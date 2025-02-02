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Путин уверен, что европейские элиты скоро «встанут у ноги Трампа»

Президент РФ отметил, что глава США «наведет порядок довольно быстро».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских элит, скоро они «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

«Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, произойдет быстро. Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул, что европейцы активно боролись с Трампом, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс США, так как им «ментально больше нравился» тогдашний президент США Джо Байден. «А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это», — отметил Путин.

Трамп вступил в должность президента США 20 января.

Трамп Дональд
Путин Владимир
дипломатия