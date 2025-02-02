МИД РФ назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже — теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — указала дипломат. «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — подчеркнула Захарова.
Офиицальный представитель МИД отметила, что Россия призывает международные структуры решительно осудить удар ВСУ по интернату в Судже, а также публично дистанцироваться от Киева и Запада, совершивших это преступление.
«Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки», — отметила дипломат.