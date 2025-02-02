МИД РФ назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — указала дипломат. «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — подчеркнула Захарова.