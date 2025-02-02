Андрей Бочаров объявил о начале проекта «Сталинградский призыв»

«Сегодня, в день Сталинградской победы, в легендарном непокоренном Сталинграде мы объявляем “Сталинградский призыв” на программу по формированию кадрового потенциала отраслей социально-экономического развития Волгоградской области из числа участников специальной военной операции, — сообщил Андрей Бочаров. — “Сталинградский призыв” — это новая патриотическая инициатива Волгоградской области, реализуемая как часть федеральной программы “Время героев”, предложенной Президентом нашей страны В. В. Путиным в феврале 2024 года».