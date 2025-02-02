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Андрей Бочаров объявил о начале проекта «Сталинградский призыв»

Этот проект — часть программы «Время героев», предложенной Президентом Владимиром Путиным. Андрей Бочаров объявил о старте регионального проекта «Сталинградский призыв» 2 февраля, в день 82-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Источник: РИА "Новости"

Программа призвана сформировать кадровый резерв в актуальных отраслях регионального хозяйства.

«Сегодня, в день Сталинградской победы, в легендарном непокоренном Сталинграде мы объявляем “Сталинградский призыв” на программу по формированию кадрового потенциала отраслей социально-экономического развития Волгоградской области из числа участников специальной военной операции, — сообщил Андрей Бочаров. — “Сталинградский призыв” — это новая патриотическая инициатива Волгоградской области, реализуемая как часть федеральной программы “Время героев”, предложенной Президентом нашей страны В. В. Путиным в феврале 2024 года».

Отметим, приуроченные к 82-й годовщине Сталинградской победы мероприятия в Волгоградской области начались еще несколько дней назад. Всего в регионе их организовано около 100.