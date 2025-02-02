Юрий Слюсарь встретился с главой Донецкой Народной Республики

— Договорились с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным провести в Ростовской области и в ДНР совместные памятные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы. Нас объединяет общая героическая история. С разгромом фашистов на Самбекских высотах 30 августа 1943-го завершилось освобождение нашей области, а 8 сентября от врага был полностью очищен Донбасс. Мемориалы «Самбекские высоты» и «Саур-Могила» — святые для нас всех места. Но связывает нас не только прошлое. Как добрые соседи мы помогаем ДНР интегрироваться во все процессы. Налаживаем связи между производителями, переобучаем специалистов, делимся опытом. Все дальнейшее взаимодействие мы уже выстраиваем с прицелом на бесспорную Победу и мирную жизнь, — говорится в сообщении.