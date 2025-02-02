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Посетившего конференцию Лукашенко молдавского блогера не впускали в Молдову

Задавшего вопрос Лукашенко молдавского блогера не пропускали в Молдову.

Источник: Комсомольская правда

Посетившего пресс-конференцию президента Беларуси Александра Лукашенко молдавского блогера Габриэла Кэлина не впускали в Молдову, пишет БелТА.

Ранее блогера из Молдовы не впустили в Польшу. В итоге Кэлин летел в Молдову следующим маршрутом: Брест — Москва — Стамбул — Кишинев. По прилету, в аэропорту Кишинева он был задержан для «досмотра второго уровня», у него забрали паспорт. В итоге Кэлину разрешили въезд в Молдову. Блогер высказал мнение, что подобным способом его хотят запугать.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Пашинян может уничтожить Армению и его надо «успокоить».

Кроме того, глава государства назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о переговорах с США и Западом.

Вместе с тем глава Минтруда Беларуси сказала, у кого и на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года: «Средний размер пенсии по возрасту составит 930 рублей».