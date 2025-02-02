Посетившего конференцию Лукашенко молдавского блогера не впускали в Молдову

Ранее блогера из Молдовы не впустили в Польшу. В итоге Кэлин летел в Молдову следующим маршрутом: Брест — Москва — Стамбул — Кишинев. По прилету, в аэропорту Кишинева он был задержан для «досмотра второго уровня», у него забрали паспорт. В итоге Кэлину разрешили въезд в Молдову. Блогер высказал мнение, что подобным способом его хотят запугать.