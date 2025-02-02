СК возбудил дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который, по данным следствия, отдал приказ об ударе по интернату в Судже. В ведомстве заявили, что в результате атаки пострадали и погибли люди. Генштаб ВСУ, который обвинил в ударе Россию, заявил о четырех погибших и 88 раненых. При этом в Минобороны РФ ранее сообщили, что интернат обстреляли из Сумской области. Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».