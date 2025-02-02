Мэр Челябинска Алексей Лошкин прибыл с гуманитарной миссией в Белгород

Мэр Челябинска Алексей Лошкин и секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков продолжают сопровождать гуманитарную миссию в зону СВО. В воскресенье, 2 февраля, они добрались до Белгорода и записали видео у стелы на въезде в город.
— Добрались до Белгорода. Здесь у нас тоже есть несколько миссий, которые мы сегодня должны выполнить, — рассказал Алексей Лошкин.
Колонна с военно-технической и гуманитарной помощью отравилась в путь из Челябинска 29 января. Бойцы получат беспилотники, средства связи, медикаменты и необходимые предметы быта. Также им положили иконы и детские рисунки.
Сбором помощи занимались Челябинская епархия и ветераны спецназа ГРУ. Накануне Алексей Лошкин и Игорь Шестаков побывали в Курске.