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Мэр Челябинска Алексей Лошкин прибыл с гуманитарной миссией в Белгород

Глава Челябинска записал видео у стелы на въезде в Белгород.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Челябинска Алексей Лошкин и секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков продолжают сопровождать гуманитарную миссию в зону СВО. В воскресенье, 2 февраля, они добрались до Белгорода и записали видео у стелы на въезде в город.

— Добрались до Белгорода. Здесь у нас тоже есть несколько миссий, которые мы сегодня должны выполнить, — рассказал Алексей Лошкин.

Колонна с военно-технической и гуманитарной помощью отравилась в путь из Челябинска 29 января. Бойцы получат беспилотники, средства связи, медикаменты и необходимые предметы быта. Также им положили иконы и детские рисунки.

Сбором помощи занимались Челябинская епархия и ветераны спецназа ГРУ. Накануне Алексей Лошкин и Игорь Шестаков побывали в Курске.