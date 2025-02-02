Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО по пути с боевого задания

«Я вообще не мог себе представить, что я на шестом десятке буду воевать, еще воевать вместе со своим сыном. И вообще не мог представить, что еще буду защищать свою собственную страну. Для меня до сих пор в голове это не укладывается. Ну жизнь такая штука — нужно быть готовым к любым испытаниям».