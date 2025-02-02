ОДКБ заявила про рост напряженности на западных границах Беларуси и России

В Организации обратили внимание на то, что речь идет про значительное присутствие иностранных войск вблизи границ, интенсивности и масштабе учений, а также о наращивании военной активности. Согласно данным наблюдения, сопредельные территории оборудуют для оперативной перегруппировки войск НАТО.