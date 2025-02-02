Андрей Бочаров вручил награды участникам СВО

«Героические защитники Сталинграда, представлявшие все регионы нашего большого Отечества, вместе с жителями непокоренного Сталинграда приближали нашу победу, трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, сражались на передовой против лучшей на тот момент армии фашистской Германии, — подчеркнул глава региона. — Это Поколение Победителей, они вместе сражались, вместе выстояли и вместе победили. Многие из них ценой своей жизни доказали, что сила духа и любовь к родной земле всегда сильнее железа и стали. Мы навсегда сохраним в памяти имена и подвиги героев Сталинграда, тружеников тыла, мирных жителей, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины».