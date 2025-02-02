Андрей Бочаров вручил награды участникам СВО

Губернатор поздравил всех жителей Волгоградской области с 82-летием победы в Сталинградской битве. Андрей Бочаров отметил роль в мировой истории легендарного Сталинграда — города, который стал примером героизма и подвига советского народа.
«Героические защитники Сталинграда, представлявшие все регионы нашего большого Отечества, вместе с жителями непокоренного Сталинграда приближали нашу победу, трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, сражались на передовой против лучшей на тот момент армии фашистской Германии, — подчеркнул глава региона. — Это Поколение Победителей, они вместе сражались, вместе выстояли и вместе победили. Многие из них ценой своей жизни доказали, что сила духа и любовь к родной земле всегда сильнее железа и стали. Мы навсегда сохраним в памяти имена и подвиги героев Сталинграда, тружеников тыла, мирных жителей, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины».
Сегодня наши соотечественники, земляки продолжают проявлять силу духа и подавать пример мужества и стойкости, сражаясь с неонацистами в зоне спецоперации. От имени Президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина губернатор Андрей Бочаров передал госнаграды волгоградцам — участникам СВО. Ордена Мужества были вручены младшему сержанту Айнюру Аджиеву, старшему сержанту Александру Кабылину, старшему сержанту Александру Чиченко. Медалью «За отвагу» награждены младший сержант Сергей Дунаев, сержант Владимир Бабошкин, младший лейтенант Никита Глухой, старший лейтенант Алексей Орехов и младший сержант Алексей Побединский.
Перед участниками торжественного собрания в ЦКЗ сегодня выступят музыканты Президентского оркестра Республики Беларусь и солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, в Волгоград они приехали впервые.