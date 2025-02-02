Генерал ВСУ Назаров: Залужный в 2022 году предлагал окружить Белгород

Об этом сообщил бывший главный советник Залужного генерал-майор Виктор Назаров в интервью «Би-би-си Украина».
Назаров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, которое началось 6 августа прошлого года. По его мнению, идея этой операции появилась на основе предложений Залужного, озвученных на совещании в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре 2022 года.
«Тогда в том варианте, который мы озвучили, речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты действий и были предложены для того, чтобы создать очень серьёзную угрозу противнику», — сообщил Назаров.
Он добавил, что высказывал предложения о более решительных целях, таких как окружение или блокирование Белгорода.
Ранее стало известно, что Украина потеряла более 200 военных за сутки на Курском направлении.