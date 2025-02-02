Axios: Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить его план продолжения войны в Газе

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его одобрить планы продолжить боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на собственные источники среди израильских официальных лиц сообщил портал Axios.
«Израильские чиновники рассказали Axios, что, прежде чем принимать какие-либо решения, Нетаньяху выжидает, чтобы понять, как Трамп относится ко второму этапу сделки, который должен привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из Газы», — говорится в статье. «Как указали официальные лица, Нетаньяху надеется, что ему удастся повлиять на ход мыслей Трампа и убедить его одобрить его (израильского премьера — прим. ТАСС) планы относительно войны в Газе», — утверждается в материале.
Один из собеседников портала высказал мнение, что если Нетаньяху решит не переходить ко второму этапу сделки, то это может привести к тому, что война в Газе для свержения ХАМАС затянется еще по меньшей мере на один год.
Кроме того, источники Axios среди израильских официальных лиц отметили, что переговоры по второму этапу сделки не начнутся в понедельник, как это предусмотрено соглашением, так как Нетаньяху решил не отправлять команду переговорщиков в Доху до своей встречи с Трампом.
1 февраля канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились начать переговоры о следующем этапе сделки по сектору Газа в Вашингтоне 3 февраля.