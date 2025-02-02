Путин: президент США Трамп наведет порядок среди европейских политиков

Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп быстро наведет порядок в Европе, а европейские политики «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Ранее газета Politico писала, что новая администрация США уже устроила европейскому руководству «холодный душ», отдав предпочтения прямым контактам с лидерами стран ЕС в обход Брюсселю. Сама Европа, как отмечает Foreign Policy, при этом разделилась на четыре лагеря, которые по-разному смотрят на то, как им выстраивать отношения с новым президентом США.
Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком.
Все это встанет на свои места", — сказал Путин.
По его словам, главам стран ЕС «ментально» больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона. Система же ценностей Дональда Трампа отличается от позиции Джо Байдена.
«У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах», — уточнил президент РФ.
По словам Путина, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в предвыборный процесс в США, но после победы республиканца «растерялись». Глава РФ также отметил, что у европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу.
«Холодный душ» для ЕС.
Ранее газета Politico сообщала, что администрация нового президента США Дональда Трампа устроила руководству Европейского союза своеобразный «холодный душ». Белый дом, как уточняло издание, перешел к прямым контактам с европейскими столицами в обход Брюсселя.
Этот подход радикально отличается от того, которого Вашингтон придерживался при Байдене. Тогда у США были хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными европейскими чиновниками, подчеркивала Politico.
Газета отмечала, что администрация Трампа, наоборот, замораживает контакты с руководством Евросоюза, отдавая приоритет национальным лидерам и министрам. Так, например, на инаугурацию президента не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС. При этом политики из европейских стран приглашения получили.
Кроме этого, новый госсекретарь США Марко Рубио всего за неделю после вступления в должность провел переговоры с четырьмя европейскими главами МИД — Радославом Сикорским (Польша), Байбой Браже (Латвия), Кястутисом Будрисом (Литва) и Антонио Таяни (Италия). В то же время он не контактировал ни с одним представителем Европейского союза, уточнила газета.
Европа разделилась на четыре лагеря.
В свою очередь страны Европы, как пишет журнал Foreign Policy, разделились на четыре лагеря, которые по-разному смотрят на то, как им выстраивать отношения с новой администрацией США.
В первом, который издание называет энтузиастами, находятся главы Венгрии, Словакии и Италии. Они разделяют мировоззрение Трампа и подражают его стилю.
Во второй группе — ангажированные страны. Это Польша, а также государства Северной Европы и Прибалтики, которые заинтересованы в функциональных отношениях с Америкой. Так, например, страны Северной Европы «стремятся предложить конкретные выгоды своему самому большому и важному союзнику». Та же Дания, которая была поражена риторикой Трампа в отношении Гренландии, ответила на предложение президента США сдержано, подчеркивает издание. Польша, Эстония и Литва в свою очередь уже поддержали предложение Дональда Трампа о том, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Наиболее яркий представитель третьего лагеря — морализаторов — Германия. Отношения канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США, как уточняет журнал, «отравлены взаимным презрением». Именно Шольц первым набросился на Трампа, который захотел купить Гренландию, при этом Берлин в свое время отказался взять на себя лидерство в украинском конфликте.
«Морализаторство имеет мало практической пользы или авторитета, если оно не подкреплено готовностью защищать свои нормы и ценности от агрессора, применяя силу при необходимости», — говорится в статье.
В то же время, как отмечает Foreign Policy, у позиции Берлина в Европе много сторонников, поскольку поведение президента США, который пренебрегает «международными институтами, нормами и основанным на правилах порядком», вызывает шок среди либеральных элит.
К четвертому лагерю относится Франция. Издание называет его оппортунистическим, так как Париж видит в отношении Трампа к ЕС возможность «претендовать на лидерство в постамериканской Европе». При этом, уточняет журнал, французское стремление возглавить Европу может служить более широким европейским интересам.
«Встреча [президента Франции Эммануэля] Макрона с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в декабре прошлого года является хорошим примером. Французы показали, что обладают дипломатическим мастерством льстить Трампу, одновременно сигнализируя о готовности защищать свои интересы. Европе нужно больше такого рода взаимодействий», — заключает Foreign Policy.