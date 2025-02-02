Путин: президент США Трамп наведет порядок среди европейских политиков

Во второй группе — ангажированные страны. Это Польша, а также государства Северной Европы и Прибалтики, которые заинтересованы в функциональных отношениях с Америкой. Так, например, страны Северной Европы «стремятся предложить конкретные выгоды своему самому большому и важному союзнику». Та же Дания, которая была поражена риторикой Трампа в отношении Гренландии, ответила на предложение президента США сдержано, подчеркивает издание. Польша, Эстония и Литва в свою очередь уже поддержали предложение Дональда Трампа о том, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.