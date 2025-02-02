Зеленский опроверг получение Украиной от США $200 млрд военной помощи

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. Но как президент, я зафиксирую — мы получили больше 70 миллиардов [долларов], 76 с чем-то», — сказал он.
До этого вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО, и пообещал попросить Европу возместить Штатам «почти $200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные Киеву, передавал Reuters.
На следующий день после инаугурации, 21 января, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней программ помощи США на развитие других стран, в том числе Украины. Это связано с проверкой этих программ на соответствие политике республиканца. Госсекретарь Марко Рубио выпустил соответствующее распоряжение 25 января.
Это затронуло в том числе реализуемые на Украине проекты Агентства США по международному развитию (USAID) — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей. С 24 февраля 2022 года USAID направило более $30 млрд прямой бюджетной поддержки украинскому правительству, гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд.
Зеленский заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена, а ограничения касаются только гуманитарных программ. Однако позже The Washington Post написала, что США приостановили военную помощь Украине, а также прямую двустороннюю экономическую поддержку. Издание отметило, что это не затронуло прямую бюджетную помощь США, которая в том числе идет на выплату заработных плат государственным служащим на Украине.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.