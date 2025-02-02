Зеленский опроверг получение Украиной от США $200 млрд военной помощи

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. Но как президент, я зафиксирую — мы получили больше 70 миллиардов [долларов], 76 с чем-то», — сказал он.