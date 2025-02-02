Володин прибыл с официальным визитом в Индию

В думской пресс-службе отметили, что в Нью-Дели планируется обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.
В состав делегации вошли: заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова.
Ранее Володин анонсировал визит в Telegram-канале.
Запланированы встречи председателя Госдумы с руководством республики и посещение обеих палат парламента Индии.
Последний официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем в Индию состоялся в декабре 2018 года. Тогда Володин со спикером Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан провели пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.
Следующая очная встреча с коллегами из Индии состоялась летом 2024 года на полях Х Парламентского форума БРИКС, где Володин и спикер Народной палаты Ом Бирла обсудили ряд вопросов, касающихся активизации межпарламентского диалога.