Глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после выборов

Кроме того, Дмитрий Крутой анонсировал президентские поручения по агропромышленному комплексу и совещанию по его развитию. Впереди и рассмотрение тем на Год благоустройства. А первый визит за рубеж у Александра Лукашенко будет в Россию, где ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, сопутствующие мероприятия.