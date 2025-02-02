Глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после выборов

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой назвал в эфире телеканала «Беларусь 1» планы Александра Лукашенко после победы на выборах президента. Напомним, действующий глава Беларуси набрал 86,82% голосов избирателей.
В частности, Лукашенко уже поставил задачи для Администрации президента. В плане на первый квартал значится ряд поездок в регионы, а также совещания по стратегическим вопросам. Также Дмитрий Крутой сказал:
— Президент уже начинает подготовку к Посланию парламенту, белорусскому народу, к проведению ВНС (Всебелорусского народного собрания. — Ред.). Там он намерен обозначить контуры Программы социально-экономического развития на 5 лет в развитие предвыборной программы.
Накануне события Лукашенко собирается общаться по со специалистами (прежде всего по экономике) и участвовать в тематических мероприятиях (например, по развитию микроэлектроники с учетом оценки реализации задач и выполнения своих поручений за два года).
— Чтобы по блокам ознакомиться с соответствующими темами и вопросами, — резюмировал глава Администрации президента.
Кроме того, Дмитрий Крутой анонсировал президентские поручения по агропромышленному комплексу и совещанию по его развитию. Впереди и рассмотрение тем на Год благоустройства. А первый визит за рубеж у Александра Лукашенко будет в Россию, где ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, сопутствующие мероприятия.
Напомним, ранее Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.
Тем временем Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации.
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