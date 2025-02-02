Глава Администрации президента Крутой: первый зарубежный визит Лукашенко после выборов совершит в Россию

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что лидер республики Александра Лукашенко совершит первый зарубежный визит после выборов в Россию.
Крутой подчеркнул, что в рамках визита ожидаются переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, возможно участие Лукашенко еще в ряде сопутствующих мероприятий.
— Сейчас мы их отрабатываем, — отметил Дмитрий Крутой.
Что касается визитов в другие страны, то глава Администрации президента заметил, что это друзья Беларуси.
— Сейчас получено огромное количество приглашений, которые анализируются нашим Министерством иностранных дел. Исходя из этого, по мере доклада нашему лидеру, мы будем выстраивать и график международных визитов, — подчеркнул Крутой.
Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР.
Дмитрий Крутой заметил, что ожидается и ряд визитов зарубежных лидеров в Беларусь. Но конкретику по датам чиновник пока не стал называть.
— Поверьте, международная повестка у президента в этом году будет очень активной.
Также глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после победы на выборах президента.