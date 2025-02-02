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Глава Администрации президента Крутой: первый зарубежный визит Лукашенко после выборов совершит в Россию

Крутой: Лукашенко совершит первый зарубежный визит после выборов в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что лидер республики Александра Лукашенко совершит первый зарубежный визит после выборов в Россию.

Крутой подчеркнул, что в рамках визита ожидаются переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, возможно участие Лукашенко еще в ряде сопутствующих мероприятий.

— Сейчас мы их отрабатываем, — отметил Дмитрий Крутой.

Что касается визитов в другие страны, то глава Администрации президента заметил, что это друзья Беларуси.

— Сейчас получено огромное количество приглашений, которые анализируются нашим Министерством иностранных дел. Исходя из этого, по мере доклада нашему лидеру, мы будем выстраивать и график международных визитов, — подчеркнул Крутой.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР.

Дмитрий Крутой заметил, что ожидается и ряд визитов зарубежных лидеров в Беларусь. Но конкретику по датам чиновник пока не стал называть.

— Поверьте, международная повестка у президента в этом году будет очень активной.

Также глава Администрации президента Крутой назвал планы Лукашенко после победы на выборах президента.