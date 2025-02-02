На митинг в Берлине против сотрудничества ХДС и АдГ вышли 160 тысяч человек

Полиция Германии сообщила, что на митинг в Берлине вышли 160 тыс. человек, передает Handelsblatt. Они выступили против сотрудничества консервативного блока ХДС/ХСС c правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Аналогичные акции прошли и в других городах Германии.