На митинг в Берлине против сотрудничества ХДС и АдГ вышли 160 тысяч человек

Организаторы назвали акцию «Митинг за брандмауэр». Брандмауэр («противопожарная стена») означает требование ко всем партиям отказаться от любого сотрудничества с АдГ. Митингующие считают, что ХДС/ХСС нарушила этот принцип.
В конце января кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц объявил о намерениях ужесточить миграционную политику. В бундестаге его предложение поддержала АдГ, однако через несколько дней законопроект был отклонен.
В прошедшие выходные на митинг в Гамбурге вышли 65 тыс. человек, в Бонне — 10 тыс. Акции также прошли в Кельне, Штутгарте, Эссене, Лейпциге, Штутгарте, Потсдаме и других городах.