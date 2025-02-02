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На митинг в Берлине против сотрудничества ХДС и АдГ вышли 160 тысяч человек

Полиция Германии сообщила, что на митинг в Берлине вышли 160 тыс. человек, передает Handelsblatt. Они выступили против сотрудничества консервативного блока ХДС/ХСС c правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Аналогичные акции прошли и в других городах Германии.

Источник: РИА "Новости"

Организаторы назвали акцию «Митинг за брандмауэр». Брандмауэр («противопожарная стена») означает требование ко всем партиям отказаться от любого сотрудничества с АдГ. Митингующие считают, что ХДС/ХСС нарушила этот принцип.

В конце января кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц объявил о намерениях ужесточить миграционную политику. В бундестаге его предложение поддержала АдГ, однако через несколько дней законопроект был отклонен.

В прошедшие выходные на митинг в Гамбурге вышли 65 тыс. человек, в Бонне — 10 тыс. Акции также прошли в Кельне, Штутгарте, Эссене, Лейпциге, Штутгарте, Потсдаме и других городах.