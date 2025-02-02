Совбез не видит признаков, угрожающих развязыванием потенциальной агрессии к Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», что республика не видит признаков, угрожающих развязыванием потенциальной агрессии к Беларуси.
— Вероятность эскалации исключать нельзя, но сегодня мы по крайней мере не видим тех признаков, которые бы угрожали и говорили о развязывании потенциальной агрессии к Беларуси, — в частности, отметил Вольфович.
Вместе с тем госсекретарь Совбеза подчеркнул, что число учений да и в целом шаги, предпринимаемые коалицией западных стран, «не успокаивают».
А говоря об итогах проведения электоральной кампании с позиции своей сферы, Вольфович сказал:
— Люди в погонах свою задачу по обеспечению безопасности электоральной кампании выполнили, но это частная задача, а перед нами стоит более широкая: обеспечить в целом безопасность нашей страны.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что первый зарубежный визит Лукашенко после выборов совершит в Россию, а также назвал планы руководителя страны после победы на выборах президента.
Тем временем Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации.
А ранее мы писали, что улицы имени двух министров иностранных дел могут появиться в Минске, как и улица Батьки Миная в рамках жилой застройки микрорайона Малиновка.
Кроме того, уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси: «В детстве я чуть не умер, меня отшептала бабушка из глухой деревни!».
Еще Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины.