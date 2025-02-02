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Глава Администрации президента Крутой: Лукашенко готовится к Посланию белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию

Крутой: Лукашенко готовит Послание белорусскому народу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что Александр Лукашенко готовит Послание белорусскому народу.

Речь о традиционном Послании к белорусам и Национальному собранию страны. Кроме того, Лукашенко занят и подготовкой к проведению Всебелорусского народного собрания, председателем которого является.

— Президент уже начинает подготовку к Посланию парламенту, белорусскому народу, к проведению ВНС. Там он намерен обозначить контуры Программы социально-экономического развития на пять лет в развитие предвыборной программы, — сказал Дмитрий Крутой.

Также он поделился планами Лукашенко после выборов. Среди них мероприятия по экономической тематике, микроэлектронике, агропромышленному комплексу, поездки в регионы, совещания по стратегическим вопросам. А также первая зарубежная командировка после выборов — Россию, где ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы писали также, что Совбез не видит признаков, угрожающих развязыванием потенциальной агрессии к Беларуси. Тем временем Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации.

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