Глава Администрации президента Крутой: Лукашенко готовится к Посланию белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию

Также он поделился планами Лукашенко после выборов. Среди них мероприятия по экономической тематике, микроэлектронике, агропромышленному комплексу, поездки в регионы, совещания по стратегическим вопросам. А также первая зарубежная командировка после выборов — Россию, где ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.