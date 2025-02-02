Глава Администрации президента Крутой: Лукашенко готовится к Посланию белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что Александр Лукашенко готовит Послание белорусскому народу.
Речь о традиционном Послании к белорусам и Национальному собранию страны. Кроме того, Лукашенко занят и подготовкой к проведению Всебелорусского народного собрания, председателем которого является.
— Президент уже начинает подготовку к Посланию парламенту, белорусскому народу, к проведению ВНС. Там он намерен обозначить контуры Программы социально-экономического развития на пять лет в развитие предвыборной программы, — сказал Дмитрий Крутой.
Также он поделился планами Лукашенко после выборов. Среди них мероприятия по экономической тематике, микроэлектронике, агропромышленному комплексу, поездки в регионы, совещания по стратегическим вопросам. А также первая зарубежная командировка после выборов — Россию, где ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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