Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию

Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. «Многих лидеров (зарубежных стран — ред.) мы ждем и в Беларуси», — сказал глава администрации президента. «Международная повестка у президента в этом году будет очень активной», — подчеркнул он.