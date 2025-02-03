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Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию

МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко совершит в Россию.

Источник: © РИА Новости

В минувшее воскресенье, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента, Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Первый визит президент уже сам анонсировал — это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», — сказал Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. «Многих лидеров (зарубежных стран — ред.) мы ждем и в Беларуси», — сказал глава администрации президента. «Международная повестка у президента в этом году будет очень активной», — подчеркнул он.

Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.

Лукашенко Александр