Первый зарубежный визит Лукашенко после переизбрания совершит в Россию

Крутой отметил, что визит в Россию уже анонсирован самим президентом и будет включать переговоры с Путиным, а также, возможно, ряд сопутствующих мероприятий, которые сейчас находятся в стадии подготовки. Он добавил, что в будущем Лукашенко также посетит другие дружественные страны, и в настоящее время анализируются многочисленные приглашения, поступившие от зарубежных лидеров.