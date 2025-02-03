Первый зарубежный визит Лукашенко после переизбрания совершит в Россию

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что Александр Лукашенко, после своего переизбрания, намерен совершить свой первый зарубежный визит в Россию.
В ходе голосования на выборах президента, которое прошло в минувшее воскресенье, Лукашенко заявил журналистам, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, если одержит победу.
Крутой отметил, что визит в Россию уже анонсирован самим президентом и будет включать переговоры с Путиным, а также, возможно, ряд сопутствующих мероприятий, которые сейчас находятся в стадии подготовки. Он добавил, что в будущем Лукашенко также посетит другие дружественные страны, и в настоящее время анализируются многочисленные приглашения, поступившие от зарубежных лидеров.
Кроме того, Крутой сообщил о том, что Лукашенко начинает подготовку к Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу. В этом обращении президент планирует обозначить основные направления социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, что станет продолжением его предвыборной программы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что приезд в РФ переизбранного главой Белоруссии Александра Лукашенко пока не запланирован. Песков также назвал отношения РФ и Белоруссии тесными, союзническими и многопрофильными.