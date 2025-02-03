Панама прекратит участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь»

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе “Один пояс — один путь”. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года», — заявил Мулино.