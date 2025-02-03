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Панама прекратит участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь»

МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубиою.

Источник: © РИА Новости

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе “Один пояс — один путь”. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года», — заявил Мулино.

Как ранее сообщили в госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.

Китайская инициатива «Один пояс — один путь» нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.