Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была допущена в страну после проведения «дополнительного досмотра» в аэропорту Кишинева.
По информации представителей Гуцул, она прибыла в столицу Молдовы из Стамбула, однако по прибытии столкнулась с неожиданной проверкой.
Сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили никаких объяснений относительно причин, по которым Гуцул подверглась дополнительному досмотру.
Тем не менее, после завершения проверки Евгения Гуцул была пропущена в страну. В пресс-службе главы Гагаузии подтвердили, что она успешно прошла все процедуры, однако причины проверки так и остались неизвестными.
Ранее Гуцул сообщила, что власти Гагаузии не признают Майю Санду главой государства. Она также обвинила Санду в фальсификации выборов.