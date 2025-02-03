Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе

Причины проверки так и остались неизвестными.

Источник: Аргументы и факты

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была допущена в страну после проведения «дополнительного досмотра» в аэропорту Кишинева.

По информации представителей Гуцул, она прибыла в столицу Молдовы из Стамбула, однако по прибытии столкнулась с неожиданной проверкой.

Сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили никаких объяснений относительно причин, по которым Гуцул подверглась дополнительному досмотру.

Тем не менее, после завершения проверки Евгения Гуцул была пропущена в страну. В пресс-службе главы Гагаузии подтвердили, что она успешно прошла все процедуры, однако причины проверки так и остались неизвестными.

Ранее Гуцул сообщила, что власти Гагаузии не признают Майю Санду главой государства. Она также обвинила Санду в фальсификации выборов.