Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения

«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая CoViD-19, которые убили миллионы людей?» — написал бизнесмен в соцсети Х.
Отметим, что аккаунт агентства в социальной сети X, насчитывавший почти миллион подписчиков, был удалён. Телеканал CNN ранее сообщал, что сайт USAID отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин.
Ранее предприниматель назвал USAID преступной организацией, которая, по его мнению, должна прекратить своё существование. Маск настаивает, что агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов», которые, как он утверждает, испытывают ненависть к Соединённым Штатам.