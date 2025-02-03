Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения

Занимающий руководящую должность в ведомстве по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в том, что оно использовало средства американских налогоплательщиков для финансирования разработок биологического оружия, включая вирус CoViD-19, который, по его словам, привёл к гибели миллионов людей.