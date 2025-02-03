Пушилин сообщил об успехах Армии России на большинстве направлений в ДНР

ВС РФ продвигаются практически на всех направлениях в ДНР, а ВСУ пытаются создать новый рубеж обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но российские подразделения не сбавляют натиска. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.