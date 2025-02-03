ТАСС: ХАМАС запросит у РФ помощь для смягчения гуманитарного кризиса в Газе

Предыдущий визит делегации ХАМАС в Москву состоялся в октябре 2024 года. Как сообщили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС ситуацию в секторе Газа, уделив особое внимание проблеме освобождения удерживаемых в анклаве заложников из числа граждан РФ. В январе 2024 года Богданов провел телефонные переговоры с Мусой Абу Марзуком и председателем политбюро ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. 24 января МИД России проинформировал, что Богданов в ходе очередного разговора с Мусой Абу Марзуком подтвердил заинтересованность Москвы в приоритетном освобождении из сектора Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.