ТАСС: ХАМАС запросит у РФ помощь для смягчения гуманитарного кризиса в Газе

«Мы попросим оказать помощь для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа», — сказал собеседник агентства, говоря о целях визита делегации ХАМАС в Москву, который запланирован на 3 февраля. Представители палестинского движения также рассчитывают заручиться поддержкой России для оказания «давления на [израильского] оккупанта, чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства», отметил источник.
Кроме того, делегация проинформирует российскую сторону о ходе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
«Мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня в [секторе Газа] и реализацией соглашения», — сказал собеседник агентства. По словам источника, делегация палестинского движения также представит «свою оценку этого соглашения». Визит делегации ХАМАС в Москву направлен на «укрепление сотрудничества и проведение консультаций по текущим событиям в Палестине и регионе», добавил он.
Предыдущий визит делегации ХАМАС в Москву состоялся в октябре 2024 года. Как сообщили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС ситуацию в секторе Газа, уделив особое внимание проблеме освобождения удерживаемых в анклаве заложников из числа граждан РФ. В январе 2024 года Богданов провел телефонные переговоры с Мусой Абу Марзуком и председателем политбюро ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. 24 января МИД России проинформировал, что Богданов в ходе очередного разговора с Мусой Абу Марзуком подтвердил заинтересованность Москвы в приоритетном освобождении из сектора Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильские женщины. В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС освободит не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Имя Труфанова, имеющего и израильское гражданство, значилось в перечне 33 заложников, который опубликовала телерадиокомпания Kan.