Рубио: Трамп не желает сохранять статус-кво в Панамском канале из-за Китая

Рубио довёл до сведения президента, что Трамп принял предварительное решение: нынешнее воздействие и контроль со стороны Коммунистической партии Китая над территорией Панамского канала представляют собой угрозу для него и нарушают договор о постоянном нейтралитете и его эксплуатации.