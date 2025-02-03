Вице-канцлер Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, представляющий партию «Зелёные», заявил о готовности европейских стран ввести ответные пошлины против США, если президент Дональд Трамп примет решение об обложении пошлинами товаров из ЕС.
Выступая на мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger, Хабек подчеркнул, что Евросоюз не допустит давления со стороны Вашингтона и готов принять жёсткие меры.
Он отметил, что американской стороне необходимо понимать возможные негативные последствия такого шага, поскольку европейские страны также способны нанести ущерб США.
Особое внимание Хабек уделил тому, что Германия является наиболее уязвимой экономикой в регионе и будет вынуждена защищать свои интересы при любых обстоятельствах.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пошлины Соединенных Штатов на канадские товары ограничат доступ американской стороны к «критически важным товарам» для безопасности.