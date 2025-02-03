Николай Дружинин победил на досрочных выборах мэра Братского района

На досрочных выборах мэра Братского района с отрывом почти в две тысячи голосов побеждает Николай Дружинин, кандидат от «Единой России». Как стало известно КП-Иркутск, по предварительным подсчетам, за него свой голос отдали почти пять тысяч раз.