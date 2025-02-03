Николай Дружинин победил на досрочных выборах мэра Братского района

На досрочных выборах мэра Братского района с отрывом почти в две тысячи голосов побеждает Николай Дружинин, кандидат от «Единой России». Как стало известно КП-Иркутск, по предварительным подсчетам, за него свой голос отдали почти пять тысяч раз.
Как отметил мэр Братска Александр Дубровин, выборы прошли без грубых нарушений и замечаний. Явка была хорошая.
Напомним, 2 февраля 2025 стартовало голосование на муниципальных выборах в Иркутской области. Жители выбирали не только мэра Братского района, но и глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований, а также МО «Олонки».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ольхонское лесничество отметило свой 75-летний юбилей. Празднование прошло в поселке Еланцы.