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Николай Дружинин победил на досрочных выборах мэра Братского района

По предварительным подсчетам кандидат набрал больше пяти тысяч голосов.

Источник: ИРО ЕР

На досрочных выборах мэра Братского района с отрывом почти в две тысячи голосов побеждает Николай Дружинин, кандидат от «Единой России». Как стало известно КП-Иркутск, по предварительным подсчетам, за него свой голос отдали почти пять тысяч раз.

Как отметил мэр Братска Александр Дубровин, выборы прошли без грубых нарушений и замечаний. Явка была хорошая.

Напомним, 2 февраля 2025 стартовало голосование на муниципальных выборах в Иркутской области. Жители выбирали не только мэра Братского района, но и глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований, а также МО «Олонки».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ольхонское лесничество отметило свой 75-летний юбилей. Празднование прошло в поселке Еланцы.