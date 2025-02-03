Президент Мулино заявил о выходе Панамы из протокола КНР «Один пояс — один путь»

«Моя администрация не планирует продлевать соглашение 2017 года, касающееся инициативы “Один пояс — один путь”, — заявил Мулино.
Также он подчеркнул, что правительство рассматривает возможность досрочного отказа от участия в этом проекте.
«Суверенитет Панамы мы не ставим под сомнение. Это крайне важно. Я подробно объяснил ему, что значит Панамский канал для нашей страны», — заявил Мулино на пресс-конференции.
Стоит отметить, что Рубио на встрече заявил о нежелании Трампа поддерживать текущее положение дел в Панамском канале из-за влияния Китая. Госсекретарь США донёс до сведения президента Панамы, что, по мнению американского лидера, существующее влияние и контроль КНР над каналом представляют угрозу и нарушают договор о нейтралитете.