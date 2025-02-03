Президент Мулино заявил о выходе Панамы из протокола КНР «Один пояс — один путь»

Стоит отметить, что Рубио на встрече заявил о нежелании Трампа поддерживать текущее положение дел в Панамском канале из-за влияния Китая. Госсекретарь США донёс до сведения президента Панамы, что, по мнению американского лидера, существующее влияние и контроль КНР над каналом представляют угрозу и нарушают договор о нейтралитете.