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Президент Мулино заявил о выходе Панамы из протокола КНР «Один пояс — один путь»

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что страна больше не будет поддерживать меморандум о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», информирует PBS.

Источник: Life.ru

«Моя администрация не планирует продлевать соглашение 2017 года, касающееся инициативы “Один пояс — один путь”, — заявил Мулино.

Также он подчеркнул, что правительство рассматривает возможность досрочного отказа от участия в этом проекте.

«Суверенитет Панамы мы не ставим под сомнение. Это крайне важно. Я подробно объяснил ему, что значит Панамский канал для нашей страны», — заявил Мулино на пресс-конференции.

Стоит отметить, что Рубио на встрече заявил о нежелании Трампа поддерживать текущее положение дел в Панамском канале из-за влияния Китая. Госсекретарь США донёс до сведения президента Панамы, что, по мнению американского лидера, существующее влияние и контроль КНР над каналом представляют угрозу и нарушают договор о нейтралитете.