Генсек НАТО выразил беспокойство из-за смещения украинского фронта на запад

Ранее, 23 января, Рютте заявил, что проигрыш Украины в конфликте обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов. По его словам, странам-участницам необходимо усилить поддержку Киева, а не ослаблять ее, так как линия фронта движется не в том направлении, к которому стремится альянс.