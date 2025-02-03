Генсек НАТО выразил беспокойство из-за смещения украинского фронта на запад

«Фронт движется в неправильном направлении наша работа заключается в том, чтобы они [Россия] никогда не достигли своих целей», — заявил Рютте в интервью немецкой газете Bild.
Он отметил: чтобы остановить РФ, НАТО и союзникам потребуется тратить больше денег на оборону и производство вооружения. Помимо этого, Рютте призвал союзников Киева поставлять Украине больше средств. По его мнению, в этом вопросе первостепенно должны участвовать США и Германия.
Ранее, 23 января, Рютте заявил, что проигрыш Украины в конфликте обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов. По его словам, странам-участницам необходимо усилить поддержку Киева, а не ослаблять ее, так как линия фронта движется не в том направлении, к которому стремится альянс.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должен больше тратить на украинский конфликт, чем Вашингтон, потому что он влияет на европейские страны гораздо сильнее. Трамп добавил, что Североатлантическому альянсу нужно выделять больше средств, чтобы «сравнять счет».
До этого, 13 января, генсек НАТО сообщил, что Украина не может вести переговоры с Россией с позиции силы.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.