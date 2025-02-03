Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что победа Кэлина Джорджеску на выборах президента Румынии кажется почти неизбежной, если его оппоненты не применят экстраординарные меры.
Сенатор сослался на данные румынского телевидения, согласно которым 47% избирателей поддерживают Джорджеску, в то время как его ближайшие конкуренты набирают от 8 до 16 процентов.
Пушков подчеркнул, что даже масштабные фальсификации не смогут изменить результат при таком существенном разрыве.
Он также добавил, что можно быть уверенным, что Брюссель предпримет все усилия, чтобы предотвратить возможное укрепление союза Орбана и Фицо, не допуская их расширения за счет президента Румынии.
Ранее румынский политик Кэлин Джорджеску сообщил, что считает Украину вымышленным государством. По его словам, страна будет разделена на части между соседними странами.