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Трамп сообщил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона.

Источник: Reuters

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно», — сказал он.

Трамп Дональд