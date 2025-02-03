«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно», — сказал он.
Трамп сообщил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной
ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона.