Сенатор привёл данные опроса румынского ТВ, по которым Джорджеску поддерживают 47% избирателей, тогда как его ближайшие конкуренты имеют поддержку от 8% до 16%.
«Даже масштабные фальсификации могут не помочь при таком значительном отрыве. Однако можно быть уверенным, что Брюссель сделает всё, чтобы избежать включения в тандем Орбана и Фицо нового члена в лице президента Румынии», — указал Пушков.
Ранее Джорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну. Он отметил, что внутри альянса имеются две группы: одна поддерживает Трампа и хочет завершить конфликт на Украине, тогда как другая стремится к расширению Североатлантического альянса.