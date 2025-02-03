Кадровый кризис в МВД: некомплект растет, сотрудники уезжают на запад

По его словам, проблема связана с низкими темпами роста зарплат. Средняя зарплата по стране с 2012 по 2024 год выросла в 3,1 раза, а у полицейских — только в 1,4 раза. В результате некомплект увеличился в четыре раза. Об этом заявил Горовой в эфире радио «Комсомольская правда».
Отметим, что особенно остро ситуация обстоит в Приморье. Замначальника местного УМВД Алексей Попов сообщал в феврале 2024 года, что отток кадров за год увеличился более чем на 23%. Причины — экономические трудности, высокая стоимость жилья и неудовлетворительное качество жизни. Многие сотрудники выходят на пенсию или уезжают в другие регионы в поисках лучших условий.
Наибольший дефицит кадров наблюдается среди младшего состава: патрульно-постовая служба, ДПС и охранно-конвойная служба. Однако без комплексных решений, включая строительство арендного жилья, кризис может усугубиться.