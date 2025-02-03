Кадровый кризис в МВД: некомплект растет, сотрудники уезжают на запад

По его словам, проблема связана с низкими темпами роста зарплат. Средняя зарплата по стране с 2012 по 2024 год выросла в 3,1 раза, а у полицейских — только в 1,4 раза. В результате некомплект увеличился в четыре раза. Об этом заявил Горовой в эфире радио «Комсомольская правда».