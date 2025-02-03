Трамп отказался сохранять статус-кво по Панамскому каналу

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность по поводу ситуации с Панамским каналом в свете растущего влияния Китая в регионе. В разговоре с президентом Панамы Хосе Раулем он отметил, что американский президент Дональд Трамп не намерен поддерживать существующий статус-кво, который, по его мнению, стал неприемлемым.