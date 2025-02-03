Трамп отказался сохранять статус-кво по Панамскому каналу

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность по поводу ситуации с Панамским каналом в свете растущего влияния Китая в регионе. В разговоре с президентом Панамы Хосе Раулем он отметил, что американский президент Дональд Трамп не намерен поддерживать существующий статус-кво, который, по его мнению, стал неприемлемым.
Рубио подчеркнул, что если панамские власти не предпримут срочных шагов для изменения текущей ситуации, Вашингтону придется действовать, чтобы защитить свои интересы в соответствии с международными договорами.
Таким образом, американская администрация демонстрирует свою решимость не допустить дальнейшего усиления влияния Китая в стратегически важном регионе. Рубио призвал к совместным действиям, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в управлении каналом.
Ранее сообщалось, что Панама решила уведомить ООН об угрозах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа забрать Панамский канал. Соответствующее письмо направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу, а также распространено среди членов Совбеза этой организации.