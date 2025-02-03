Александра Сорокина назначили замминистра образования и науки Хабаровского края

«Программа развития управленческого резерва системы образования — это, прежде всего, возможность для саморазвития, причем не только сугубо профессионального, но и личностного. Ее содержание направлено в том числе на развитие мышления, логики, психологических компетенций. Она дает возможность получить представление о нашей системе образования в целом, во всем многообразии ее сложностей и особенностей. Также программа дает опыт работы над реальными проектами. Она готовит участников к новым карьерным вызовам с компетентностной и психологической точки зрения. Уверен, что все участники программы это понимают и готовятся рассмотреть возможные предложения, которые, безусловно, поступят», — отметил Александр Сорокин.