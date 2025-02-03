Александра Сорокина назначили замминистра образования и науки Хабаровского края

Участник флагманской Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ Александр Сорокин назначен заместителем министра образования и науки Хабаровского края. Программа реализуется Центром знаний «Машук» и Высшей школой государственного управления президентской академии при поддержке министерства просвещения РФ, сообщает ИА AmurMedia.
Александр Сорокин окончил Поморский государственный университет, получив специальность учителя истории и английского языка. Свою педагогическую карьеру он начал в одной из школ Санкт-Петербурга, а затем стал одним из самых молодых директоров школ в Архангельске.
«Программа развития управленческого резерва системы образования — это, прежде всего, возможность для саморазвития, причем не только сугубо профессионального, но и личностного. Ее содержание направлено в том числе на развитие мышления, логики, психологических компетенций. Она дает возможность получить представление о нашей системе образования в целом, во всем многообразии ее сложностей и особенностей. Также программа дает опыт работы над реальными проектами. Она готовит участников к новым карьерным вызовам с компетентностной и психологической точки зрения. Уверен, что все участники программы это понимают и готовятся рассмотреть возможные предложения, которые, безусловно, поступят», — отметил Александр Сорокин.
Цель Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ — подготовка перспективных кадров в области образования и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления эффективного управления образовательной системой на федеральном и муниципальном уровнях.
«Программа развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ представляет для нас особую ценность. Для участия в ней мы отобрали ярких лидеров системы образования. Осенью 2024-го к обучению приступили 70 человек, а в начале этого года уже состоялись первые назначения. Мы искренне радуемся успехам участников наших программ, поскольку одна из ключевых задач Центра знаний — расширять возможности соотечественников в вопросах профессионального развития и самореализации», — подчеркнул генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, ранее на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Хабаровского края был назначен участник Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ Алексей Мокрушин.