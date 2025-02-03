Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проекте

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино охарактеризовал свою встречу с госсекретарем США Марко Рубио как «сердечную и уважительную», подчеркнув, что суверенитет Панамы не подвергается сомнению.
Он также сообщил, что его правительство не намерено продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс, один путь».
Мулино отметил, что на встрече не возникло напряженности, напротив, разговор прошел в атмосфере взаимного уважения. Он также подробно рассказал о значении Панамского канала для своей страны. Президент заявил, что встреча открывает перспективу для нового этапа в отношениях между Панамой и США.
В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг китайского присутствия в зоне Панамского канала. Мулино сообщил, что правительство Панамы проводит аудит в портах, находящихся под управлением китайских компаний. Он также подтвердил, что его страна не будет продлевать соглашение о присоединении к инициативе «Один пояс, один путь», подписанное в 2017 году, и рассматривает возможность выхода из этого проекта до истечения срока действия соглашения.
Ранее Панама решила уведомить ООН об угрозах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа забрать Панамский канал.