Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проекте

В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг китайского присутствия в зоне Панамского канала. Мулино сообщил, что правительство Панамы проводит аудит в портах, находящихся под управлением китайских компаний. Он также подтвердил, что его страна не будет продлевать соглашение о присоединении к инициативе «Один пояс, один путь», подписанное в 2017 году, и рассматривает возможность выхода из этого проекта до истечения срока действия соглашения.