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Порошенко* заявил о неспособности Киева установить канал связи с Трампом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* выразил обеспокоенность отсутствием эффективного канала связи между Киевом и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался на своей странице в Facebook**.

Источник: Life.ru

«Меня беспокоит, что через две недели после инаугурации Дональда Трампа Украина не смогла установить надёжную коммуникацию для выражения нашей позиции», — написал Порошенко*.

Он подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» должен сочетаться с идеей «ничего о Европе без Европы». Украинские интересы следует учитывать в переговорах, необходимых для прекращения конфликта, добавил он.

«В обсуждениях должны участвовать Украина, США, ЕС и Россия», — считает политик.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что на Украине в этом году должны пройти президентские выборы. Он уточнил, что воля украинцев должна касаться не только выбора президента, но и парламента.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

**Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.