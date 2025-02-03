«Если его (Спецпосланника США по Украине Кита Келлога — Прим. ред.) план — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», — сказал Литвин.
По словам советника Зеленского, Украина недовольна серьезностью подхода ключевых партнеров Киева к урегулированию конфликта.
«Литвин сказал, что Украина предпочла бы видеть то, что он назвал “более глубоким подходом” со стороны официальных лиц ключевых партнеров», — пишет Reuters.
Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года. По его словам, на Украине обязательно должны быть проведены и парламентские и президентские выборы.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Российский лидер подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.