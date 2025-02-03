Трамп анонсировал запланированные контакты с властями России и Украины

В Киеве к инициативам Трампа относятся с опаской. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что Украина может быть исключена из переговоров между США и Россией. В интервью Associated Press он подчеркнул, что прямые обсуждения между Киевом и Вашингтоном крайне важны. Он добавил, что в переговорах должны участвовать не только Украина, но и, возможно, Европейский Союз.