Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд отказал Стрелкову в рассмотрении надзорной жалобы

Речь идет о жалобе, связанной с делом о призыве к экстремистской деятельности.

Верховный суд Российской Федерации отклонил надзорную жалобу бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова, известного также как Игорь Гиркин. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о жалобе, связанной с делом о призыве к экстремистской деятельности.

Решение об отказе рассмотрения надзорной жалобы было принято коллегией суда.

Напомним, в конце января 2024 года суд приговорил бывшего чиновника к четырём годам лишения свободы в колонии, а также наложил трёхлетний запрет на управление сайтами за призывы к экстремистской деятельности в Сети.