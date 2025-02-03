Верховный суд отказал Стрелкову в рассмотрении надзорной жалобы

Верховный суд Российской Федерации отклонил надзорную жалобу бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова, известного также как Игорь Гиркин. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о жалобе, связанной с делом о призыве к экстремистской деятельности.
Решение об отказе рассмотрения надзорной жалобы было принято коллегией суда.
Напомним, в конце января 2024 года суд приговорил бывшего чиновника к четырём годам лишения свободы в колонии, а также наложил трёхлетний запрет на управление сайтами за призывы к экстремистской деятельности в Сети.