Глава Приангарья и Губернатор аймака Хубсугул Монголии обсудили направления сотрудничества

Отдельно остановились на развитии сотрудничества в сфере образования. Было предложено продолжить программу обмена школьниками, которая вызывает интерес обеих сторон. В марте 2024 года делегация образовательного комплекса Монголии посетила образовательный комплекс «Лесной» в Иркутске. По итогам встречи 15 учеников и два учителя из «Лесного» побывали в августе 2024 года в Хубсугульском аймаке. В ноябре с ответным визитом в иркутскую школу прибыла монгольская делегация. Есть решение привлечь к обменам и другие образовательные организации.