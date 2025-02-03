Глава Приангарья и Губернатор аймака Хубсугул Монголии обсудили направления сотрудничества

Монголия — близкий сосед и стратегический партнер Иркутской области. Сегодня наши отношения динамично развиваются: углубляется экономическое сотрудничество, крепнут межрегиональные связи, осуществляется культурный обмен. На протяжении многих лет Монголия входит в число ведущих торговых партнеров региона. Около 90% взаимного товарооборота обеспечивают экспортные поставки иркутских товаропроизводителей. По данному показателю Монголия занимает девятую позицию среди более чем 70 зарубежных государств, с которыми осуществляет торгово-экономические взаимоотношения Иркутская область, — сообщил Игорь Кобзев.
Хубсугульский аймак и Иркутская область сотрудничают много лет и построили надежный фундамент для дальнейшего взаимодействия. Стороны обсудили конкретные вопросы и будут работать в сферах туризма, образования, сельского хозяйства и других направлениях. Мы приложим все усилия для развития отношений, — сообщил Лааган Тумурбаатар.
Стороны затронули тему взаимодействия в сфере лесопромышленного комплекса. В 2024 году объем отгрузки лесных товаров Приангарья по железной дороге в Монголию увеличился на 14,9%. Рост поставки целлюлозы и картона составил 22,8%, фанеры — 8,7%. Идет работа по организации поставок в Монголию топливных брикетов для отопления жилых домов. Монгольская сторона выразила интерес к технологии изготовления брикетов, решено обменяться опытом в этом направлении, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Отдельно остановились на развитии сотрудничества в сфере образования. Было предложено продолжить программу обмена школьниками, которая вызывает интерес обеих сторон. В марте 2024 года делегация образовательного комплекса Монголии посетила образовательный комплекс «Лесной» в Иркутске. По итогам встречи 15 учеников и два учителя из «Лесного» побывали в августе 2024 года в Хубсугульском аймаке. В ноябре с ответным визитом в иркутскую школу прибыла монгольская делегация. Есть решение привлечь к обменам и другие образовательные организации.
Для подготовки учителей русского языка для Монголии озвучено предложение направлять иркутских студентов Педагогического института ИГУ на педагогическую практику в школы Монголии. У Иркутского госуниверситета имеется опыт подготовки учителей русского языка. В феврале в Иркутской области пройдут гастроли Хубсугульского музыкально-драматического театра. Постановки смогут увидеть жители Иркутска и других районов.
Обсудили проведение в июле этого года на территории Иркутской области 18-го Трехстороннего торгово-промышленного международного форума России, Китая и Монголии. Иркутск впервые примет такое масштабное мероприятие. Участники встречи возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь Славы».
В 2025 году мы будем отмечать юбилей — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это значимая дата в истории России и Монголии. Для всех нас память о Великой Отечественной войне всегда будет священна, — сказал Игорь Кобзев.
В работе приняли участие представители профильных министерств, Законодательного Собрания, МИД, Торгово-промышленной палаты, Иркутской таможни, образовательных учреждений, бизнеса, студенты и представители молодежного правительства Иркутской области. В составе монгольской делегации — представители администрации Губернатора, Законодательного Собрания и бизнес-сообщества.
Губернатор Игорь Кобзев пригласил молодежь Монголии принять участие в Международном молодежном форуме «Байкал». Кроме того, в июле в Иркутске будет дан старт международному ралли «Шелковый путь», часть маршрута пройдет по территории Монголии. Игорь Кобзев пригласил гостей из Хубсугульского аймака принять участие в торжественном открытии гонки и в мероприятиях по пути следования.