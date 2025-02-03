WSJ: США начали страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

«Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить “некоторую боль”, но в конечном счете приведут к новому “золотому веку”. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу», — пишут авторы материала.
Редакционная коллегия издания убеждена, что такой «сокрушительный удар по Мексике и Канаде» свидетельствует о том, что «ни одна страна или отрасль не находится в безопасности». «Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать», — отмечается в статье.
Трамп ранее раскритиковал WSJ за то, что издание назвало введение им пошлин «самой глупой торговой войной в истории». В ответ газета заявила, что «ценит внимание Трампа», но считает свое определение вполне точным. «Плохая политика влечет за собой разрушительные последствия, хочет или нет Трамп это признавать. Как это [введение пошлин] помогает США, непонятно. Так что [характеристика] “самая глупая торговая война” звучит верно. Возможно, это даже преуменьшение», — ответила редколлегия WSJ на критику со стороны американского президента.
Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.