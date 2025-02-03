WSJ: США начали страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

Трамп ранее раскритиковал WSJ за то, что издание назвало введение им пошлин «самой глупой торговой войной в истории». В ответ газета заявила, что «ценит внимание Трампа», но считает свое определение вполне точным. «Плохая политика влечет за собой разрушительные последствия, хочет или нет Трамп это признавать. Как это [введение пошлин] помогает США, непонятно. Так что [характеристика] “самая глупая торговая война” звучит верно. Возможно, это даже преуменьшение», — ответила редколлегия WSJ на критику со стороны американского президента.