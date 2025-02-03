В Перми выставили на продажу бывший офис реготделения «Единой России»

Бывший офис регионального отделения партии «Единая Россия» на улице Плеханова, 12 в Перми выставлен на продажу, сообщает «Ъ-Прикамье».
В объявлении о продаже помещения говорится, что его стоимость — 43,9 миллиона рублей. Уточняется, что в пространстве площадью 366,1 кв. м проводится ремонт.
Владелец помещения, где почти 20 лет базировалось региональное отделение партии, — бизнесмен и социолог Александр Нода. Он уточнил «Ъ-Прикамье», что представители «Единой России» приняли решение о переезде.
Реготделение покинуло помещение после пожара, случившегося 23 октября. В офисе был устроен поджог, после которого задержали двух женщин из Гайнского округа — мать и дочь. Они бросили в окно офиса бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись, но их удалось быстро поймать. Сейчас они находятся под домашним арестом. Женщинам предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.
Несмотря на случившееся, источник издания утверждает, что решение переехать в другой офис реготделение приняло по другой причине. Оказалось, что помещение на Плеханова изначально рассматривалось как временный вариант из-за недостатков в виде отсутствия окон в некоторых кабинетах и отдалённости от центральных улиц. Сейчас партийцы ищут новое помещение, а базируются в резервном офисе на улице Советской.