В Перми выставили на продажу бывший офис реготделения «Единой России»

Реготделение покинуло помещение после пожара, случившегося 23 октября. В офисе был устроен поджог, после которого задержали двух женщин из Гайнского округа — мать и дочь. Они бросили в окно офиса бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись, но их удалось быстро поймать. Сейчас они находятся под домашним арестом. Женщинам предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.