Лукашенко видит возможности для усовершенствования межгосударственного диалога с Вьетнамом

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и весь вьетнамский народ с 95-летием Компартии этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.