Лукашенко видит возможности для усовершенствования межгосударственного диалога с Вьетнамом

Глава государства отметил, что вьетнамские коммунисты всегда были примером настоящих патриотов, которые идут в авангарде политического и социально-экономического развития Родины для создания сильной суверенной страны.
«В наши дни Компартия Вьетнама достойно продолжает дело строительства социализма, повышения роли и авторитета государства в регионе и мире», — говорится в поздравлении.
Беларусь и Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения которых основаны на принципах взаимного уважения и помощи, обратил внимание Президент.
«Убежден, у нас есть все возможности для усовершенствования межгосударственного диалога в соответствии с ожиданиями двух народов», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал То Ламу крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы, а жителям Вьетнама — мира и благополучия.