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Лукашенко видит возможности для усовершенствования межгосударственного диалога с Вьетнамом

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и весь вьетнамский народ с 95-летием Компартии этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что вьетнамские коммунисты всегда были примером настоящих патриотов, которые идут в авангарде политического и социально-экономического развития Родины для создания сильной суверенной страны.

«В наши дни Компартия Вьетнама достойно продолжает дело строительства социализма, повышения роли и авторитета государства в регионе и мире», — говорится в поздравлении.

Беларусь и Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения которых основаны на принципах взаимного уважения и помощи, обратил внимание Президент.

«Убежден, у нас есть все возможности для усовершенствования межгосударственного диалога в соответствии с ожиданиями двух народов», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал То Ламу крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы, а жителям Вьетнама — мира и благополучия.

Лукашенко Александр