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ЦИК Беларуси сегодня подведет окончательные итоги президентских выборов

МИНСК, 3 фев — Sputnik. ЦИК Беларуси подведет в понедельник окончательные итоги президентских выборов, об этом ранее сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко.

Источник: Sputnik.by

Он пояснил, что по законодательству для окончательного подведения итогов предусмотрено 10 дней. Это время нужно, чтобы получить первичные документы от территориальных комиссий. После их проверки назначается заседание, на котором подводятся окончательные итоги.

Предварительно могу анонсировать, что мы рассчитываем провести итоговое заседание 3 февраля.

анонсировал глава белорусского ЦИК 26 января, в вечер после основного дня голосования

Досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси прошло с 21 по 25 января, основной день голосования состоялся 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,69%.

Согласно данным, озвученным 27 января после обработки всех бюллетеней, действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.