ЦИК Беларуси сегодня подведет окончательные итоги президентских выборов

Он пояснил, что по законодательству для окончательного подведения итогов предусмотрено 10 дней. Это время нужно, чтобы получить первичные документы от территориальных комиссий. После их проверки назначается заседание, на котором подводятся окончательные итоги.
Предварительно могу анонсировать, что мы рассчитываем провести итоговое заседание 3 февраля.
Досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси прошло с 21 по 25 января, основной день голосования состоялся 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,69%.
Согласно данным, озвученным 27 января после обработки всех бюллетеней, действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.