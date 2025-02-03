ТОФ отправился в дальний поход

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в составе группы — корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга». Экипажи уже отработали экстренную подготовку кораблей к бою и выполнению поставленных задач.
По пути в Японское море в бухте Золотой Рог прошли тренировки по противовоздушной обороне и защите от безэкипажных катеров условного противника. Один из корветов принял вертолет Ка-27. В ходе похода также планируются маневры по уничтожению подводных лодок и обеспечению ПВО.
Напомним, что в прошлом году началась разработка новой Стратегии развития Военно-морского флота России, которая будет готова в 2025 году. Важным направлением является усиление группировки в Балтийском море, Арктике и на Дальнем Востоке. Также значительное внимание будет уделено строительству новых кораблей и подводных лодок, а также беспилотных систем вооружений.
Эксперты считают, что важнейшими направлениями для флота станут атомные подводные лодки проекта 885 и подводные БПЛА, такие как «Посейдон», который пока в большей степени предназначен для ядерного сдерживания. В то же время эксперты указывают на растущую стратегическую важность Арктики, Балтики и Дальнего Востока, где могут развернуться будущие сражения.