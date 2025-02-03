ТОФ отправился в дальний поход

Эксперты считают, что важнейшими направлениями для флота станут атомные подводные лодки проекта 885 и подводные БПЛА, такие как «Посейдон», который пока в большей степени предназначен для ядерного сдерживания. В то же время эксперты указывают на растущую стратегическую важность Арктики, Балтики и Дальнего Востока, где могут развернуться будущие сражения.