Глава МИД Рыженков заявил, что Беларусь открыта для диалога с Польшей

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире Первого информационного телеканала заявил, что Беларусь готова к диалогу с Польшей.
— Мы открыты для диалога. Президент об этом сказал, — заявил глава МИД.
Рыженков акцентировал внимание на том, что есть много вопросов, требующих обсуждения, разрешения.
— Министерство иностранных дел Польши об этом четко знает. У нас есть контакты, мы в предварительном порядке об этом говорим, — уточнил министр иностранных дел Беларуси.
Максим Рыженков на вопрос о том, как именно МИД отреагирует на оценку выборов в Беларуси со стороны министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, сказал так:
— Не суй свой нос туда, куда тебе не следует.
Вместе с тем он напомнил, что польские власти сделали ставку на «беглых», которые теряют остатки расположения к ним на Западе. По словам главы внешнеполитического ведомства, и поляки, и литовцы себя ведут, как игрок, знающий, что проиграл все, «но все время думает отыграться, повышает ставки».
Максим Рыженков заявил, что эмоциональную реакцию стран Запада на события внутри Беларуси можно объяснить тем, что ситуацию для их интересов складывается все хуже.
— Они проиграли ставки, а рассказать своему народу, почему так получилось и кто виноват за упущенные годы возможностей в отношениях с Беларусью… Смелость надо признать или кому-то ответить. Поэтому пытаются идти до конца.
Ранее мы писали, что Совбез не видит признаков, угрожающих развязыванием потенциальной агрессии к Беларуси.
Тем временем глава Администрации президента Крутой сказал, что Лукашенко готовится к Посланию белорусскому народу и Всебелорусскому народному собранию.
Кроме того, глава МИД Рыженков сказал, почему ЕС решил не признавать выборы в Беларуси.
А еще Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.