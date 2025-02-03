Глава МИД Рыженков заявил, что Беларусь открыта для диалога с Польшей

Вместе с тем он напомнил, что польские власти сделали ставку на «беглых», которые теряют остатки расположения к ним на Западе. По словам главы внешнеполитического ведомства, и поляки, и литовцы себя ведут, как игрок, знающий, что проиграл все, «но все время думает отыграться, повышает ставки».